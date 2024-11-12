Стало известно, когда возобновится выдача семейной ипотеки

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ВТБ объявил о возобновлении выдачи семейной ипотеки с 13 ноября. Запись на сделки по программе господдержки была приостановлена 31 октября в связи с исчерпанием оставшегося лимита, пишет «Интерфакс».

«ВТБ получил новый лимит по „семейной“ ипотеке и уже с 13 ноября возобновит проведение сделок. В октябре на эту госпрограмму пришлось примерно 65% в общем объёме наших сделок. Учитывая текущий уровень рыночных ставок, до конца года „семейная“ ипотека продолжит занимать основную долю в структуре продаж», — заявили в ВТБ.

На прошлой неделе госкорпорация «ДОМ.РФ» распределила 350 млрд рублей лимитов по «семейной ипотеке» между банками. Всего в рамках кампании лимиты были увеличены у 37 кредиторов. Так, Сбербанк и ВТБ получили по 122,4 млрд рублей, Альфа-банк — 42 млрд рублей, ПСБ — 21 млрд рублей, банк «ДОМ.PФ» — 8,3 млрд рублей, Металлинвестбанк, банк БЖФ и Абсолют банк — по 3,5 млрд рублей, банк «Уралсиб» — 4,2 млрд рублей.

Программу «Семейная ипотека» со ставкой 6% продлили в России до 2030 года. Она распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет.

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