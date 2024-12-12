Минфин увеличил лимиты по «Семейной ипотеке»

Все новости по теме: Ипотечное кредитование

Минфин обновил порядок предоставления субсидий в рамках реализации программы «Семейная ипотека». Лимиты банкам по этой программе увеличиваются с 6,25 трлн до 8,65 трлн руб. Как сообщает «Коммерсант», это сделано для того, чтобы не допустить приостановления действия программы из-за исчерпания банками лимита.

Министерство также введёт более гибкий механизм распределения лимита. Банки станут использовать общий лимит, чтобы избежать ситуаций, когда средства заканчиваются у отдельных кредиторов. Это должно обеспечить равномерную выборку лимита всеми заёмщиками и позволить гражданам обратиться за предоставлением льготной ипотеки в любой банк в любое время.

Программу «Семейная ипотека» со ставкой 6% продлили в России до 2030 года. Она распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребёнок в возрасте до 6 лет. Ранее также сообщалось, что ВТБ приостановил запись на сделки по программе 13 октября в связи с исчерпанием оставшегося лимита. Выдача семейной ипотеки в банке возобновилась 13 ноября.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter