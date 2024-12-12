Минфин увеличил лимиты по «Семейной ипотеке»

Минфин обновил порядок предоставления субсидий в рамках реализации программы «Семейная ипотека». Лимиты банкам по этой программе увеличиваются с 6,25 трлн до 8,65 трлн руб. Как сообщает «Коммерсант», это сделано для того, чтобы не допустить приостановления действия программы из-за исчерпания банками лимита.

Министерство также введёт более гибкий механизм распределения лимита. Банки станут использовать общий лимит, чтобы избежать ситуаций, когда средства заканчиваются у отдельных кредиторов. Это должно обеспечить равномерную выборку лимита всеми заёмщиками и позволить гражданам обратиться за предоставлением льготной ипотеки в любой банк в любое время.

Программу «Семейная ипотека» со ставкой 6% продлили в России до 2030 года. Она распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребёнок в возрасте до 6 лет. Ранее также сообщалось, что ВТБ приостановил запись на сделки по программе 13 октября в связи с исчерпанием оставшегося лимита. Выдача семейной ипотеки в банке возобновилась 13 ноября.