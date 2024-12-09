Исследование: жители региона копят на первый взнос по ипотеке более четырёх лет

Жителям Калининградской области в среднем требуется 4,2 года, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Авторы исследования, как и годом ранее, поместили Калининградскую область на 65-е место из 85 в рейтинге регионов по сроку накопления первого взноса по ипотеке. В результатах исследования также указан средний размер первоначального взноса — 1,91 млн рублей. Годом ранее, по данным аналогичного исследования, жителям региона требовалось более шести лет, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке. При этом 31,4% семей не могли собрать необходимую сумму и за десять лет.

На вершине рейтинга оказались Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Здесь семье с одним ребёнком нужно меньше двух лет, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Последнюю строчку занимает Республика Крым — жителям полуострова придётся потратить более восьми лет, что собрать необходимую сумму.

В исследовании в связи с отсутствием данных не принимали участие ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Расчёты произведены на основе данных Росстата, ЕМИСС и Сбериндекса. В модели накопления предполагалось, что семья из двух работающих с медианной зарплатой и ребёнка ежемесячно откладывает 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата является оценкой «РИА Рейтинг» в среднем за 12 месяцев с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024. Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от стоимости типовой шестидесятиметровой квартиры в каждом регионе. Прожиточные минимумы, зарплаты, цены на недвижимость для всех регионов брались отдельно. Для целей исследования процентная ставка по депозитам бралась соответствующей федеральному округу, в который входит регион.