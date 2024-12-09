Исследование: жители региона копят на первый взнос по ипотеке более четырёх лет

Все новости по теме: Ипотечное кредитование

Жителям Калининградской области в среднем требуется 4,2 года, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Авторы исследования, как и годом ранее, поместили Калининградскую область на 65-е место из 85 в рейтинге регионов по сроку накопления первого взноса по ипотеке. В результатах исследования также указан средний размер первоначального взноса — 1,91 млн рублей. Годом ранее, по данным аналогичного исследования, жителям региона требовалось более шести лет, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке. При этом 31,4% семей не могли собрать необходимую сумму и за десять лет.

На вершине рейтинга оказались Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Здесь семье с одним ребёнком нужно меньше двух лет, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Последнюю строчку занимает Республика Крым — жителям полуострова придётся потратить более восьми лет, что собрать необходимую сумму.

В исследовании в связи с отсутствием данных не принимали участие ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Расчёты произведены на основе данных Росстата, ЕМИСС и Сбериндекса. В модели накопления предполагалось, что семья из двух работающих с медианной зарплатой и ребёнка ежемесячно откладывает 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата является оценкой «РИА Рейтинг» в среднем за 12 месяцев с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024. Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от стоимости типовой шестидесятиметровой квартиры в каждом регионе. Прожиточные минимумы, зарплаты, цены на недвижимость для всех регионов брались отдельно. Для целей исследования процентная ставка по депозитам бралась соответствующей федеральному округу, в который входит регион.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter