Калининград вошёл в топ городов по росту цен на вторичное жильё

В ноябре Калининград оказался на четвёртом месте по росту цен на вторичное жильё. «Квадрат» подорожал на 0,88%, до 121,9 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на расчёты консалтинговой компании SRG.

Лидером по росту цен на жильё четвёртый месяц подряд остаётся Махачкала. По данным аналитиков, средняя цена «квадрата» на вторичном рынке в городе увеличилась почти на 2,5% и достигла 107,2 тыс. руб. Второе и третье место заняли Сочи и Краснодар. В Сочи средняя цена «квадрата» выросла на 1,92%, до 296,2 тыс. руб., в Краснодаре — на 1,82%, до 125,8 тыс. руб.

По данным экспертов, сильнее всего цены снизились в Новокузнецке — на 0,61%, до 94 тыс. руб. за квадратный метр. На втором месте оказался Хабаровск — здесь «квадрат» подешевел на 0,51%, до 126,5 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает Балашиха, где в ноябре жильё подешевело на 0,49%, до 162,3 тыс. руб. за квадратный метр.

В ближайшие месяцы умеренное снижение цен продолжится, особенно в городах с низкой экономической активностью, сообщил партнер группы SRG Максим Русаков. «Но обвала ждать не стоит. Продавцы адаптируются, а спрос в ключевых сегментах остаётся», — подытожил он.

По данным Калининградстата, в третьем квартале 2024 года на первичном рынке региона средняя цена квадратного метра в типовой квартире среднего качества составила 106 103 руб. Квадратный метр в квартире улучшенного качества оценили в среднем в 129 192 руб., в элитной квартире — в 228 017 руб. На вторичном рынке средняя цена квадратного метра во всех типах квартир составила 114 233 руб.


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