«ДОМ.РФ» продает бывшую автобазу обкома на ул. Буткова в Калининграде

Фото: Николай Акимов
Фото: Николай Акимов
Все новости по теме: Недвижимость

Акционерное общество «ДОМ.РФ» выставило на торги имущественный комплекс по ул. Буткова, 19. Решение о продаже принято правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, отмечается в извещение на сайте ФГИС «Торги».

Имущество находится в федеральной собственности, общая площадь двухэтажного здания — 3,7 тыс. кв. м, земельного участка — 6 тыс. кв. м. Виды разрешенного использования: нежилое. Начальная цена объекта — 134,7 млн руб. Торги назначены на 7 февраля.

Отметим, ранее в имущественном комплексе размещалась автобаза обкома КПСС, после — администрации Калининградской области. В последние годы в нём располагались офисы, автосервисы, кафе и т.п. Не так давно они закрылись.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter