«ДОМ.РФ» продает бывшую автобазу обкома на ул. Буткова в Калининграде

Акционерное общество «ДОМ.РФ» выставило на торги имущественный комплекс по ул. Буткова, 19. Решение о продаже принято правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, отмечается в извещение на сайте ФГИС «Торги».

Имущество находится в федеральной собственности, общая площадь двухэтажного здания — 3,7 тыс. кв. м, земельного участка — 6 тыс. кв. м. Виды разрешенного использования: нежилое. Начальная цена объекта — 134,7 млн руб. Торги назначены на 7 февраля.

Отметим, ранее в имущественном комплексе размещалась автобаза обкома КПСС, после — администрации Калининградской области. В последние годы в нём располагались офисы, автосервисы, кафе и т.п. Не так давно они закрылись.