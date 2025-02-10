Строительная компания депутата выкупила бывшую автобазу обкома на ул. Буткова

Строительная компания депутата выкупила бывшую автобазу обкома на ул. Буткова
Фото: Николай Акимов
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ООО «Специализированный застройщик „Ракурс“» признано победителем открытого аукциона на право приобрести имущественный комплекс, расположенный в районе пересечения ул. Буткова и Московского проспекта. Компания предложила за комплекс 420,5 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте ФГИС «Торги».

Имущественный комплекс, находящийся в федеральной собственности, выставил в декабре на продажу ДОМ.РФ. На участие в торгах заявились десять компаний, пять из них предложили свои варианты цен. В ходе аукциона начальная цена комплекса повысилась с 134,7 млн до 420,5 млн. Победителем признано ООО «Специализированный застройщик „Ракурс“», учредителем которого является депутат Заксобрания Евгений Верхолаз.

Общая площадь двухэтажного здания — 3,7 тыс. кв. м, земельного участка — 6 тыс. кв. м. Виды разрешенного использования: нежилое.

Отметим, ранее в имущественном комплексе размещалась автобаза обкома КПСС, после — администрации Калининградской области. В последние годы в нём располагались офисы, автосервисы, кафе и т.п. Не так давно они закрылись.



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