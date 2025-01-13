На территории бывшей «Руси» в Светлогорске ввели в эксплуатацию новую гостиницу

Скриншот публичной кадастровой карты
Скриншот публичной кадастровой карты
Все новости по теме: Строительство

Власти Калининградской области выдали разрешение на ввод в эксплуатацию новой пятиэтажной гостиницы на территории бывшей «Руси» в Светлогорске. Соответствующая информация размещена на сайте регионального министерства градостроительной политики.

Речь о земельном участке с кадастровым номером 39:17:010005:524. Здание расположено по адресу: ул. Верещагина, дом 10. Его общая площадь — 36 082,9 кв.метра. Разрешение выдано компании ООО «СЗ «ИНЭКО ГДС» 27 декабря 2024 года.

Бывший четырёхзведочный отель «Русь» на ул. Верещагина был закрыт и после снесён. Разрешение на строительство новой гостиницы на его месте правительство Калининградской области выдало в сентябре 2021 года.

За два года на территория бывшей «Руси» появились пятиэтажки. В июне стало известно, что на месте снесённого отеля планируют построить ещё одну очередь зданий под названием «Русь-3», а на берегу возвести рельсовый фуникулёр. Проект получил одобрение на заседании градостроительного совета.

В июле 2024 года на указанном земельном участке в целях строительства разрешили вырубку 32 деревьев.

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