Стало известно, на сколько снизился объём выданной ипотеки в России в 2024 году

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Объём выданной ипотеки в России за 2024 году снизился до 4,8 трлн рублей. Это на 38,9% меньше, чем в 2023 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании Frank RG.

Согласно исследованию, годовое снижение связано с мерами Банка России по охлаждению рынка ипотеки, ростом ставок по рыночной ипотеке и цен на жильё. В декабре прошлого года объём выдач ипотечных кредитов составил 273,6 млрд рублей, что на 3,7% выше ноября 2024 года и на 65,7% ниже декабря 2023-го.

19 декабря 2024 года президент России Владимир Путин во время прямой линии объявил, что по льготным ипотечным программам не должно быть никаких лимитов. Он уточнил, что этот вопрос уже обсуждался с правительством и было оговорено, что «никаких лимитов не будет».

Министр финансов России Антон Силуанов 22 декабря подтвердил, что лимитов на семейную ипотеку в 2025 году не будет. Он заверил, что власти будут «принимать всё необходимое» для того, чтобы не допустить «разрывов», которые были в 2024 году. Проблемы с выдачей семейной ипотеки были связаны с повышением ключевой ставки Банка России и разницей между рыночными и льготными ставками по ипотеке, указал Силуанов.

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