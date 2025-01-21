Компания депутата местного совета планирует точечную застройку в Зеленоградске

На ул. Лермонтова в Зеленоградске планируется построить пятиэтажный жилой дом на участке с существующей жилой застройкой. Застройщик — компания, директором и соучредителем которой являются депутаты местного совета. Концепцию проекта одобрил на заседании во вторник градостроительный совет Калининградской области.

Здание планируется разместить на участке с кадастровым номером 39:05:010129:683. Площадь участка — 1,2 тыс. кв. м, площадь квартир — 1,7 тыс. кв. м. Всего в доме планируется 34 квартиры, в том числе двухуровневые на пятом этаже. Участок располагается в зоне существующей жилой и малоэтажной застройки.

В документации, представленной на заседании градсовета, отмечается, что застройщиком является ООО «Спортивная юность», основной вид деятельности — «деятельность спортивных объектов». Учредителями компании являются Татьяна Васина и депутат-самовыдвиженец окружного совета Зеленоградска Леонид Кухарев. Директор компании — депутат окружного совета Зеленоградска от КПРФ Елена Вакуленко.

Ранее градсовет одобрил концепцию семиэтажного жилого комплекса из трёх корпусов общей площадью 30 тыс. кв. метров на 307 квартир на ул. Потемкина в Зеленоградске. Учредителем компании-застройщика «СК Калининградстрой» также является депутат Кухарев.

В сентябре 2024 года власти разрешили ввести в эксплуатацию 12-этажный жилой комплекс на ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева, д. 11 в Калининграде, известный как «высотка на Донского». Застройщик — ООО «СЗ „Калининград-Сити“». Учредителем компании также являлся депутат Зеленоградского совета-самовыдвиженец Леонид Кухарев, руководителем — депутат Зеленоградского окружного совета от КПРФ Елена Вакуленко.

Елена Вакуленко также застраивает земельный участок на улице Демьяна Бедного (на границе с Макс-Ашманн-парком) в Калининграде по инвестконтракту с Минобороны РФ. Ранее на нём находился военный городок, сносом которого занималась компания «Стройкомплектсервис». Инвестконтракт был передан Вакуленко после банкротства этой компании.

Иллюстрации: презентация, представленная на заседании градостроительного совета