Эксперт: программа переселения поддержала рынок недвижимости региона в 2024-м

Программа переселения соотечественников привела новых покупателей на рынок недвижимости Калининградской области в 2024 году. Об этом в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» рассказала генеральный директор Союза профессиональных риелторов Татьяна Гилёва.

«Анализ предыдущих четырёх лет свидетельствует о том, что на ценообразование квадратного метра влияют далеко не только такие факторы, как валютные колебания или ипотечная ставка. Рынок в современных реалиях достаточно чутко реагирует и на эпидемии, климатические коллапсы, геополитические факторы, миграционную и демографическую политику. Так, поддержание программы переселенцев дало нам в том году новую аудиторию покупателей, а желание иметь подстраховочный „якорь“ вывело на рынок достаточно обширный поток покупателей из соседних стран», — отметила Татьяна Гилёва.

По мнению эксперта, закрытые границы по-прежнему поддерживают большой поток туристов в регион. Многие из них в дальнейшем планируют приобрести здесь недвижимость. Тем не менее закрытие льготных программ, высокая ипотечная ставка в данный момент достаточно сильно влияют на количество продаж.

В 2024 году в Калининградскую область переехало более тысячи участников программы переселения соотечественников. Как ранее заявила заместитель министра социальной политики региона Виолетта Левина, число переселенцев из стран Европы, которые выбирают регион для постоянного места жительства, растёт.

Подробнее о том, какой прогноз дают эксперты рынка недвижимости региона на 2025 год, что будет со спросом и предложением, изменятся ли цены и на что пойдут застройщики, чтобы не потерять покупателей, читайте в публикации «Нового Калининграда».