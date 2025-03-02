В Калининграде повторно выставили на торги бывшую автобазу обкома на ул. Буткова

В Калининграде повторно выставлен на продажу имущественный комплекс по ул. Буткова, 19, в котором в советские времена располагалась автобаза обкома КПСС. Информация об открытом аукционе опубликована на сайте ФГИС «Торги». Ранее здание уже выставлялось на торги.



Имущественный комплекс по ул. Буткова, 19 выставило на торги акционерное общество «ДОМ.РФ». Решение о продаже принято правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ. Имущество находится в федеральной собственности, общая площадь двухэтажного здания — 3,7 тыс. кв. м, земельного участка — 6 тыс. кв. м. Начальная цена объекта — 134,7 млн руб. Торги назначены на 23 марта.

Здание уже выставлялось на торги в декабре, по итогам открытого аукциона победителем был признан «Специализированный застройщик „Ракурс“», учредителем компании является депутат Заксобрания Евгений Верхолаз. «Ракурс» предложил за комплекс 420,5 млн руб.

Отметим, что в последние годы в здании располагались офисы, автосервисы, кафе, парикмахерская, сауна и т.п. Они закрылись в конце 2024 года.