Росимущество сдаёт в аренду бывшее кафе «Отдых» на ул. Черняховского (фото)

Территориальное управление Росимущества по Калининградской области объявило аукцион на право аренды бывшего кафе «Отдых» на ул. Черняховского, 78а в Калининграде. Торги назначены на 9 апреля, назначение помещения — общественное питание. Извещение опубликовано на сайте ГИС «Торги».



Кафе имеет один подземный этаж, год ввода в эксплуатацию указан как 1945-й, площадь объекта 271,9 кв.м, кадастровая стоимость — 18,8 млн руб. Росимущество намерено сдать его в аренду на пять лет, минимальный годовой платеж — 1, 476 млн рублей. Участвовать в торгах могут субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые или «организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органов госвласти и местного самоуправления». В документации также отмечается, что возможна субаренда помещений.

Отметим, как утверждают очевидцы, ранее в помещении на перекрестке ул. Черняховского и Сергеева находилось бомбоубежище. В конце 1985 года в нём открылось кафе «Отдых». Как писала «Калининградская правда» 29 ноября 1985 года, безалкогольный бар был рассчитан на 60 мест, находился в ведении располагавшегося рядом ресторана «Русский чай».

В последние годы помещение пустовало.

Фото: Торги.гов