Проект первого этапа строительства спортбазы «Автотор-Арены» прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект первого этапа строительства спортивной базы Дворца спорта «Автотор-Арена». Строительство запланировано на Тихоокеанской улице в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 26 марта. Документацию для экспертизы подготовила компания «Сантермо-Проект». В качестве экспертной организации выступило московское ООО «Стройтехнология».

Техническим заказчиком значится ООО «Строительная инвестиционная компания» из Калининграда, генеральным директором которой является Юрий Козлов, а учредителями — ООО «Автотор холдинг» и ООО «Региональный фонд частных инвестиций».

Строительством займётся калининградское ООО «Промышленная инвестиционная компания», зарегистрированное на улице Большая окружная. По данным базы контрагентов, компанией руководит Евгений Барикаев. Учредителями также выступают ООО «Автотор холдинг» и ООО «Региональный фонд частных инвестиций».

Разрешение на строительство спортбазы было выдано 27 апреля 2024 года. На земельном участке с кадастровым номером 39:15:110641:122 должно появиться восемь одноэтажных зданий общей площадью 12 565 кв. метров.