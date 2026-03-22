Росреестр: вместо спортбазы для «Автотор-Арены» построили гостиницу

На ул. Тихоокеанской в микрорайоне Космодемьянского вместо объекта социально-культурного назначения «Спортивная база Дворца Спорта «Автотор-Арена» на земле с назначением под «спортивные базы» возведена гостиница. Факт использования земельного участка не по назначению подтвердил Росреестр в ходе проверки по заявлению жительницы Калининграда Татьяны Батыршиной. Документ имеется в распоряжении редакции.

Батыршина обратилась в Росреестр с сообщением о возможном использовании земельного участка с кадастровым номером 39:15:110641:122 не в соответствии с установленным видом разрешённого использования. Участок выделялся инвестору без торгов в рамках процедуры прохождения в 2023 году Совета по улучшению инвестклимата в Калининградской области при губернаторе, он был предназначен под объект социально-культурного назначения «Спортивная база Дворца Спорта «Автотор-Арена». «Фактически на указанном земельном участке построен объект, позиционируемый как гостиница „Автотор Спорт Плаза“. Фактическое использование данного объекта связано с оказанием гостиничных услуг», — сообщила местная жительница.

В Росреестре провели проверку и подтвердили слова заявительницы. Выяснилось, что по сведениям Единого государственного реестра недвижимости, земельный участок с кадастровым номером 39:15:110641:122 площадью 9835 кв.м. относится к категории земель — земли населенных пунктов, имеет вид разрешенного использования — «спортивные базы» и находится в аренде у юридического лица.

«Согласно выписке из Единого реестра объектов классификации в сфере туристской индустрии (номер реестровой записи C002025011143 от 05.09.2025), по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Тихоокеанская, здание 19, находится средство размещения — Гостиница „Автотор Спорт Плаза“. На сайте [гостиницы] размещена информация о номерном фонде, категориях номеров и стоимости проживания, а также реализована функция коммерческого бронирования для широкого круга лиц, таких как индивидуальные гости, семьи, туристические группы», — сообщили в Росреестре.

Там пояснили, что на земельных участках с видом разрешенного использования «спортивные базы» допускается размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц. Размещение гостиниц предусмотрено на земельных участках с видом разрешенного использования «гостиничное обслуживание».

«Таким образом, использование земельного участка с кадастровым номером 39:15:110641:122 для размещения гостиницы приводит (или может привести) к нарушениям обязательных требований пункта 2 статьи 7 и абзаца второго статьи 42 Земельного кодекса РФ», — сообщили в ведомстве и добавили, что арендатору земельного участка объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Проект «Размещение объекта социально-культурного назначения «Спортивная база Дворца Спорта „Автотор Спорт Плаза“» был признан соответствующим критериям объекта социально-культурного назначения на заседании инвестсовета при губернаторе Алиханове 25 октября 2023 года. Благодаря этому ООО «Промышленная инвестиционная компания» смогло получить его без процедуры открытых торгов по льготной ставке аренды.

В реестре проектов отмечается, что в его рамках «планировалось строительство спортивной базы». Площадь застройки — 3 500 кв. метров, площадь земельного участка — 10 400 кв. метров. Общая площадь комплекса — 8 910 кв. метров. Предполагалось, что «спортивная база будет состоять из трёх корпусов» и обеспечивать проведения спортивных соревнований разного уровня во Дворце Спорта, сборов спортивных команд, проводимых во Дворце Спорта путем предоставления возможности размещения спортсменов, судей и других участников спортивных соревнований и т.п. Одна из целей — «создание условий для развития физической культуры и спорта в Калининградской области и Российской Федерации».

В апреле 2024 года компании выдали разрешение на строительство базы с количеством надземных этажей «1;8 шт». В июне 2025 года здание было введено в эксплуатацию под названием «Спортивная база Дворца Спорта „Автотор-Арена“, расположенная по адресу: г. Калининград, ул. Тихоокеанская. 1 этап строительства».

На сайте отеля по состоянию на 22 марта двухместный стандартный номер можно было забронировать за 6400 руб. в сутки, там также опубликованы отзывы гостей, которые сообщали, что останавливались в гостинице с друзьями и семьями.

ООО «Промышленная инвестиционная компания» («Проминком») зарегистрирована в Калининграде, её учредителями являются ООО «Автотор Холдинг» с местом регистрации в Москве и ООО «Региональный фонд частных инвестиций». Владельцами компаний являются Владимир и Наталья Щербаковы.

«Новый Калининград» направил запросы в компанию «Автотор» и правительство области.