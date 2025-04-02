Областные власти разрешили построить Высшую школу музыкального и театрального искусства на Октябрьском острове. Разрешение было выдано фонду проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» 24 марта. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:140505:269. Согласно данным публичной кадастровой карты, уточнённая площадь территории составляет 9 649 кв. м. Вид разрешённого использования участка — среднее и высшее профессиональное образование. Кадастровая стоимость составляет 13 979 857,16 руб. Уточняется, что школа рассчитана на 150 студентов. Разрешение на строительство действительно до 6 июля 2027 года

Приходите завтра: кто будет учиться и преподавать в театральном вузе на Острове

Напомним, что учреждение должно стать частью строящегося на Острове культурного комплекса. Ранее также сообщалось, что образовательный комплекс будет строиться к востоку от стадиона и будет включать в себя учебные корпуса, общеобразовательную школу и общежития.

