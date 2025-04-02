В Янтарном разрешили построить многоквартирный дом возле моря

Областные власти разрешили построить многоквартирный жилой дом на ул. Лесной в Янтарном. Разрешение 28 марта получил Александр Главацкий. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:22:010019:401 у дома № 3 на ул. Лесной. Площадь участка составляет 868 кв. м, а стоимость по кадастру — 3 504 428,48 руб. Согласно данным публичной кадастровой карты, участок предназначен под малоэтажную многоквартирную застройку. Разрешение на строительство действительно до 28 марта 2028 года.

Ранее сообщалось, что проект многоквартирного дома прошёл экспертизу. Экспертной организацией выступил ООО «Стройтехнология» из Москвы. Юрлицо вынесло положительное заключение. Решение негосударственной экспертизы внесли в реестр 7 марта.