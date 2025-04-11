В центре Светлогорска на склоне планируют построить пятиэтажный отель (фото)

В центре Светлогорска в районе перекрестка ул. Октябрьской и Динамо в овраге около серпантинной дороги на участке с кадастровым номером 39:17:010004:1048 планируется построить пятиэтажный отель. Архитектурная концепция проекта была одобрена на заседании градостроительного совета Калининградской области в пятницу, 11 апреля.

Территория застройки — 4524 кв.м, отель будет «встроен» между кафе «Очаг» и пятиэтажным домом по ул. Динамо. Площадь здания — 10,127 тыс. кв. м, он рассчитан на 111 номеров, в том числе стандартных и класса люкс. Со стороны улицы Динамо фасад гостиницы имеет высоту 3,9 м., со стороны променада — 19,5 м. Как утверждает архитектор, «здание гармонично соотносится с существующей застройкой променада».

Проект поддержал глава регионального Союза архитекторов Игорь Ли, он заметил, что «в целом проект получился очень интересным, современным, очень хорошо вписан в рельеф оврага». «Я был бы очень рад, если бы этот проект удалось реализовать в представленном на сегодня виде. Думаю, он бы украсил и Светлогорск, и вот этот овраг, в котором он расположен», — сообщил Игорь Ли.

Архитектор Сергей Чечин высказал противоположную точку зрения. Он сообщил, что выезжал на место будущей стройки и по итогам «должен констатировать неутешительные факты»: «Я бы, честно говоря, не хотел, чтобы такой объект был построен в этом месте. На мой взгляд, во-первых, убивается этот прекрасный овраг, который сам по себе очень хорош в своем первозданном виде. Во-вторых, деревья. И, в-третьих, „Очаг“ (ресторан — прим. „Нового Калининграда“), в котором я бывал не раз, с него очень красивый вид открывается на море. Сам объект очень машинальный, машиннообразный, он очень индустриальный, он настолько грубо вписался в эту экологию, такую нежную». По мнению Чечина, объект «уничтожит экологию». При этом архитектор добавил, что в техническом отношении проект сделан грамотно, и в крупном мегаполисе мог бы «выглядеть очень классно». В Светлогорске же со стороны променада «он не будет выглядеть, как светлогорский объект». «Скорее всего, как такая бездушная машина, которая вторглась в такой нежный и не очень большой, на самом деле, овраг», — заключил Чечин.

Большинством голосов члены градсовета концепцию проекта одобрили.

Как следует из представленной на заседании документации, заказчиком проекта является ООО «КДС Девелопмент», зарегистрированное в Калининграде на ул. Дзержинского (учредители — Ирина Казакова и Роман Андреянов). По данным ФГИС ЕГРН, участок находится в муниципальной собственности, был сдан городскими властями в аренду в 2003 году. Срок действия текущего договора аренды — с 08.12.2006 по 30.06.2052.

Иллюстрации: презентация, представленная на заседании градсовета, геоинформационный портал