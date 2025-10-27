Проект гостиницы в овраге на ул. Динамо в Светлогорске прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект строительства пятиэтажной гостиницы на ул. Динамо в Светлогорске. Соответствующая информация размещена на сайте единого государственного реестра заключений.

Строительство запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010004:1048 — в овраге около серпантинной дороги. В качестве экспертной организации выступило ООО «Коин-С» (Владимир). Проектную документацию готовила калининградская компания «Ундина Проект». Застройщик — ООО «КДС Девелопмент». Положительное заключение получено 27 октября 2025 года. Форма экспертизы — негосударственная.

Архитектурная концепция проекта была одобрена на заседании градостроительного совета Калининградской области 11 апреля. Территория застройки — 4524 кв.м. Отель будет «встроен» между кафе «Очаг» и пятиэтажным домом на ул. Динамо. Площадь здания — 10,127 тыс. кв. м, оно рассчитано на 111 номеров — стандартных и класса люкс. Со стороны улицы Динамо фасад гостиницы имеет высоту 3,9 м., со стороны променада — 19,5 м.

