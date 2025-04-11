«В песочно-пастельных тонах»: градсовет одобрил гостиницу в Пионерском

В Пионерском на улице Береговой на участке с кадастровым номером 39:19:010106:142 планируется построить пятиэтажную гостиницу. Проект был одобрен на заседании архитектурно-градостроительного совета в пятницу, 11 апреля.

В презентации отмечено, что здание будет пятиэтажным на 118 номеров и 35 парковочных мест. Объект расположен в западной части Пионерского в 300 метрах от моря и в полутора километрах от центра города. «Нам интересно, что наш объект находится в транспортно-пешеходной инфраструктуре», — отметил архитектор Федор Лученко.

При разработке проекта, как отметил докладчик, основная идея состояла в том, «чтобы уйти от монотонности вытянутой фасадной линии»: здание разбито на два корпуса, при этом каждый разделен надвое некими вставками в три этажа. Также использовались треугольные фронтоны, призванные подчеркнуть региональность, которая, по словам архитектора, связана с треугольными крышами. В целом, как отметил Лученко, учитывался внешний облик соседних зданий, поэтому общий стиль гостиницы можно определить, как модернизм и минимализм.

«Также важным элементом для курортной архитектуры являются открытые лоджии, которые будут практически во всех номерах. Это нам позволит организовать связь с окружающим пространством и в то же время придать некий объем фасаду за счет света и тени», — сообщил архитектор. В качестве отделочных материалов предполагается использовать штукатурку, фальцевый металл и эластичные панели, которые имитируют дерево и соответствуют противопожарным нормам. «Все в песочно-пастельных тонах», — добавил докладчик.

Члены градсовета проголосовали за проект единогласно.



