В Калининграде на Артиллерийской планируют построить ЖК на 583 квартиры (фото)

«Специализированный застройщик „536-Строй“» намерен возвести на ул. Артиллерийской в Калининграде многоэтажный жилой комплекс переменной этажности на 583 квартиры. Проект был одобрен на заседании архитектурно-градостроительного совета Калининградской области 11 апреля.



Многоквартирный дом с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой планируется построить на участке с кадастровым номером 39:15:131913:2472 в районе пересечения с ул. Закатной. Площадь участка — 17,4 тыс. кв. м. Учредителем компании является депутат Горсовета Калининграда от «Единой России» Павел Макаров.

Как сообщила на заседании градсовета архитектор Наринэ Арустамова, на земельном участке запланировано пять домов с переменной этажностью, их объединяет подземная автостоянка на 218 машинных мест. Квартир — 583, в том числе однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные. «Также есть квартиры с террасами», — рассказала архитектор. По её словам, на первых этажах в домах №№ 1, 2 и 3 располагаются встроенные нежилые помещения, магазины, аптеки, кафе для жителей района. «После анализа окружающей застройки было принято решение, что здесь нужны две доминанты — башня в 13 этажей и в 10 этажей», — рассказала архитектор.

Члены градсовета поинтересовались социальной инфраструктурой — школам, детсадами, магазинами. Арустамова сообщила, что в комплексе предусмотрены магазины, напротив есть детский сад, а также школа на ул. на Артиллерийской. На уточняющий вопрос, хватит ли мест в школах и детсадах новым жителям, архитектор ответила положительно. «Я почему-то уверена, что да. Земельный участок был выделен специально под многоквартирную жилую застройку. Искренне хочется надеяться, что это делается из-за того, что здесь есть детский сад, и обязательно он должен вместить нужное количество детей, также как и школьников в школу. Здесь больше, наверное, вопросов по администрации и выделению таких вот участков», — отметила она.

По её словам, в комплекс предусмотрены немаленькие квартиры — «большие однокомнатные квартиры, большие двушки и очень хорошие, большие трешки». «Тут будут жить семьи», — сказала Арустамова. Она также обратила внимание, что в комплексе большое количество встроенных нежилых помещений, где можно было бы разместить не только магазины, но организовать досуг для детей — небольшие группы короткого пребывания и т.п.

Градсовет одобрил концепцию к реализации.

Иллюстрации: эскизный проект «АМ КВАДР», представленный на заседании градсовета