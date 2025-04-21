Калининград поднялся в рейтинге городов по доходности инвестиций в недвижимость

За год Калининград поднялся в рейтинге российских городов по доходности инвестиций в недвижимость с 84 на 31 место. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость за три года с учётом её сдачи в аренду составила в Калининграде 10,2%, без учёта сдачи в аренду — 4,9%.

Годом ранее Калининград расположился на 84 строчке. Среднегодовая доходность от вложений в недвижимость в городе составляла, по оценке экспертов, 7,5%. Для квартир, которые не сдают в аренду, показатель был равен 3%.

Возглавили список российских городов с самой высокой доходностью инвестиций в недвижимость Иваново и Горно-Алтайск. В конце списка оказались Москва и Майкоп.

Доходность недвижимости рассчитывалась за три года (2022-2024) от прироста стоимости однокомнатной квартиры и её сдачи в аренду. По этому показателю произведено ранжирование регионов в рейтинге. В расчётах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, взносы за капитальный ремонт и налоги на имущество физических лиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась с учётом потребительской инфляции. В рейтинг включены 79 административных центров субъектов РФ, по которым доступны данные официальной статистики. Годом ранее список состоял из 100 городов.