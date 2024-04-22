Калининград оказался в конце рейтинга по доходности от инвестиций в жильё

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Калининград оказался в конце рейтинга российских городов по доходности вложений в недвижимость. Исследование провели специалисты РИА Новости, его результаты опубликовали понедельник, 22 апреля.

Согласно списку, Калининград расположился на 84 строчке. Среднегодовая доходность от вложений в недвижимость в городе составляет, по оценке экспертов, 7,5%. Если квартиру не сдавать в аренду, то этот показатель равен 3%. Всего в исследование вошли 100 городов.

Для расчетов использовались данные о стоимости типовой однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м. за период с 2021 по 2023 годы с учётом потребительской инфляции. При этом учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капремонт и налогов на имущество физлиц.

Лидерами рейтинга стали Норильск, Горно-Алтайск и Таганрог, где средняя доходность вложений в недвижимость составляет 28,9%, 23,9% и 23,8% соответственно. Без учёта сдачи жилья — 20,6%, 20,7% и 20,7%. На последнем месте находится Южно-Сахалинск с отрицательными показателями (-2,2% и −6,7% по двум параметрам соответственно).

В конце 2023 года в Калининграде на 4% снизился спрос на «вторичку». При этом интерес покупателей к новостройкам вырос почти на треть. По итогам мартовского исследования Калининград вошёл в топ-5 городов по росту цен на первичное жильё.

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