Проект капремонта фасада и кровли корпуса КГТУ прошёл экспертизу

Проект капитального ремонта фасада и кровли КГТУ прошёл государственную экспертизу. Ремонт запланирован в учебном корпусе (литер «Б» и «В») на ул. Калязинской, 2-4. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 25 апреля. Документацию для экспертизы подготовили индивидуальный предприниматель Ирина Смирнова и калининградское ООО «ИТ-Проектсервис». В качестве экспертной организации выступил региональный «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Указанный застройщик — Калининградский государственный технический университет.

Напомним, что в прошлом году КГТУ получил на ремонтные работы федеральную субсидию в сумме 112,575 млн руб. Средства были направлены на капитальный ремонт крыши и фасада здания по проспекту Мира, 2А и на капитальный ремонт фасада, водосточной системы и отмостки здание по ул. Генделя, 1-3.