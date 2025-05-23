Депутат от ЕР построил в центре Зеленоградска индивидуальную 4-этажную баню (фото, видео)

Депутат от ЕР построил в центре Зеленоградска индивидуальную 4-этажную баню (фото, видео) Депутат от ЕР построил в центре Зеленоградска индивидуальную 4-этажную баню (фото, видео) Депутат от ЕР построил в центре Зеленоградска индивидуальную 4-этажную баню (фото, видео) Депутат от ЕР построил в центре Зеленоградска индивидуальную 4-этажную баню (фото, видео) Депутат от ЕР построил в центре Зеленоградска индивидуальную 4-этажную баню (фото, видео)
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Администрация Зеленоградска инициировала иск в суд о признании самовольной постройкой четырехэтажного здания в центре города на ул. Ткаченко. Здание, зарегистрированное как баня, возводится недалеко от водонапорной башни на участке, который принадлежит депутату Багратионовского окружного Совета от «Единой России» Дмитрию Фенютину. Исковое заявление и отзыв представителя ответчика имеются в распоряжении «Нового Калининграда».

В иске отмечается, что объект капитального строительства строится без разрешения на смежных участках, этот факт зафиксировали представители регионального минконтроля в апреле 2024 года. Власти Зеленоградска направили арендатору претензию, а после иск в суд с требованием признать объект самовольной постройкой и обязать арендатора участка Дмитрия Фенютина его снести. Участок был сдан в аренду под ИЖД в 2012 году, срок аренды — до 2061 года. При подаче иска представители администрации отметили, что в здании на тот момент было два этажа.

В настоящий момент здание имеет четыре этажа, при этом в зоне, в которой оно возводится, разрешено строительство зданий высотой не более трех этажей или 20 метров. Постройка находится в непосредственной близости от жилого дома, расположенном на участке.

В возражении на исковое заявление представителя ответчика говорится, что нарушений законодательства нет, объект незавершенного строительства поставлен на кадастровый учет в качестве хозпостройки — бани для индивидуального пользования жителей дома.

В проекте, подготовленном архитектурной мастерской, утверждается, что баня имеет три этажа и антресоль, высота объекта — 11,6 м, площадь — 607 кв.м. Проектом предусмотрены зал для занятий гимнастикой, бильярдная, мужская и женская раздевалка, спортивный, каминный зал и т.п.

По данным сайта Зеленоградского районного суда, иск от администрации поступил в январе 2025 года. На 21 мая было назначено предварительное заседание, однако оно было отложено на 10 июня в связи с истребованием доказательств.

Дмитрий Фенютин является депутатом Багратионовского округа от «Единой России».


Фото, видео: «Новый Калининград»

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