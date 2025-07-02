Суд приостановил рассмотрение дела о четырехэтажной бане в центре Зеленоградска

Фото: «Новый Калининград»
Фото: «Новый Калининград»
Продолжение: Суд приостановил рассмотрение дела о четырехэтажной бане в центре Зеленоградска
Все новости по теме: Застройка побережья

Зеленоградский районный суд приостановил производство по делу о признании незаконной постройкой четырехэтажной бани в центре курортного города. Как отмечается в карточке дела, в ходе заседания 30 июня была назначена судебная экспертиза.

По данным источника «Нового Калининграда», знакомого с ситуацией, речь идет о строительно-технической экспертизе, которая должна определить соответствие строящегося здания нормам. «Этажность здания, как утверждает застройщик, не превышает нормативов, в нём три этажа, а не четыре, просто один этаж высокий. Но по метражу объект не выше предельно допустимых параметров, — рассказал собеседник портала. — Вот с расстояниями между основной постройкой и „вспомогательной“ проблемы — там не может быть один метр, там должен быть пожарный проезд, а это шесть метров».

Администрация Зеленоградска в январе инициировала иск о признании самовольной постройкой четырехэтажного здания в центре города на ул. Ткаченко. Здание, зарегистрированное как баня, возводится недалеко от водонапорной башни на участке, который принадлежит депутату Багратионовского окружного Совета от «Единой России» Дмитрию Фенютину. В иске отмечается, что объект капитального строительства строится без разрешения на смежных участках, этот факт зафиксировали представители регионального минконтроля в апреле 2024 года.

В возражении на исковое заявление представителя ответчика говорится, что нарушений законодательства нет, объект незавершенного строительства поставлен на кадастровый учет в качестве хозпостройки — бани для индивидуального пользования жителей дома. В проекте, подготовленном архитектурной мастерской, утверждается, что баня имеет три этажа и антресоль, высота объекта — 11,6 м, площадь — 607 кв.м. Проектом предусмотрены зал для занятий гимнастикой, бильярдная, мужская и женская раздевалка, спортивный, каминный зал и т.п.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter