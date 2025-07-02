Суд приостановил рассмотрение дела о четырехэтажной бане в центре Зеленоградска

Зеленоградский районный суд приостановил производство по делу о признании незаконной постройкой четырехэтажной бани в центре курортного города. Как отмечается в карточке дела, в ходе заседания 30 июня была назначена судебная экспертиза.

По данным источника «Нового Калининграда», знакомого с ситуацией, речь идет о строительно-технической экспертизе, которая должна определить соответствие строящегося здания нормам. «Этажность здания, как утверждает застройщик, не превышает нормативов, в нём три этажа, а не четыре, просто один этаж высокий. Но по метражу объект не выше предельно допустимых параметров, — рассказал собеседник портала. — Вот с расстояниями между основной постройкой и „вспомогательной“ проблемы — там не может быть один метр, там должен быть пожарный проезд, а это шесть метров».

Администрация Зеленоградска в январе инициировала иск о признании самовольной постройкой четырехэтажного здания в центре города на ул. Ткаченко. Здание, зарегистрированное как баня, возводится недалеко от водонапорной башни на участке, который принадлежит депутату Багратионовского окружного Совета от «Единой России» Дмитрию Фенютину. В иске отмечается, что объект капитального строительства строится без разрешения на смежных участках, этот факт зафиксировали представители регионального минконтроля в апреле 2024 года.

В возражении на исковое заявление представителя ответчика говорится, что нарушений законодательства нет, объект незавершенного строительства поставлен на кадастровый учет в качестве хозпостройки — бани для индивидуального пользования жителей дома. В проекте, подготовленном архитектурной мастерской, утверждается, что баня имеет три этажа и антресоль, высота объекта — 11,6 м, площадь — 607 кв.м. Проектом предусмотрены зал для занятий гимнастикой, бильярдная, мужская и женская раздевалка, спортивный, каминный зал и т.п.