Экспертиза одобрила проект приспособления виллы Зор в Светлогорске под гостиницу

Проект приспособления объекта культурного наследия местного значения «Вилла Зор» в Светлогорске под современное использование получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Соответствующий акт опубликован на сайте региональной службы охраны объектов культурного наследия.

Документация подготовлена компанией «Другая архитектура» и предусматривает проведение работ по сохранению исторического здания, расположенного на Заречном проезде, 5. Согласно материалам экспертизы, виллу планируют приспособить под гостиницу на 11 номеров общей вместимостью 26 человек. В здании также предусмотрены бытовые и служебные помещения для персонала.

В ходе обследования эксперты пришли к выводу, что объект находится в ограниченно работоспособном состоянии. Конструкции первого и второго этажей частично разрушены, имеются многочисленные трещины в стенах, повреждения перекрытий, следы увлажнения и биологического поражения конструкций. Отдельные участки признаны аварийными. При этом внешний облик памятника в целом сохранился, а утраты оцениваются менее чем в 20% — в основном речь идет об окнах, дверях и балконах.

Проект предусматривает усиление фундаментов, ремонт кровли с устройством мансарды, восстановление перекрытий и лестничной клетки, ремонт фасадов, замену инженерных сетей, восстановление утраченных архитектурных элементов, а также благоустройство прилегающей территории. Оконные и дверные заполнения планируется восстановить с сохранением исторического облика здания.

Экспертная комиссия пришла к выводу, что предусмотренные проектом решения не противоречат предмету охраны объекта культурного наследия и направлены на сохранение его исторического облика и архитектурной ценности.

В июне 2024 года стало известно, что здание выкупает генеральный директор компании «Грюнвальд-СПА» и владелец завода полуприцепов Алексей Драч. Он увеличил стоимость лота на торгах до 7 081 053 рублей. Соответствующая информация была размещена на электронной площадке ГИС «Торги».

Заявку на участие в аукционе также подавала самарская компания «Лаату», но её не допустили к торгам в связи с тем, что в установленный срок не было подтверждено поступление на счёт задатка.

Решение о продаже виллы «Зор» , расположенной в Светлогорске по адресу: проезд Заречный, д. 5, было принято администрацией муниципалитета. Нежилое здание общей площадью 157,6 кв.м с кадастровой стоимостью 12 422 898,8 руб. внесено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Состояние виллы оценивается как «неудовлетворительное». Начальная цена лота составляла один рубль, при этом шаг конкурса был определён в размере 372 686,96 руб. Новому собственнику необходимо будет обеспечить сохранность объекта.

Вилла «Зор» построена, предположительно, в 1904-1906 годах. Это двухэтажное здание с подвалом, чердаком и мансардой. В довоенные годы вилла принадлежала инспектору железных дорог, правительственному строительному инспектору, члену Общества благоустройства Раушена Лухту. До 2016 года здание использовалось как многоквартирный дом. Сейчас оно пустует. В 2011 году вилла получила статус выявленного объекта культурного наследия.

В 2020 году неизвестные начали разбирать старинное здание на кирпич. Региональная служба охраны объектов культурного наследия тогда обратилась в полицию.

О планах выставить виллу «Зор» на торги глава местной администрации Владимир Бондаренко впервые объявил в августе 2022 года. В мае 2023 года сити-менеджер вновь заявил, что здание хотят продать с аукциона.

Компания «Грюнвальд-СПА», которой руководит Алексей Драч, занимается перестройкой исторических вилл «Горный замок» и «Лесной замок» в Светлогорске. Их планируют восстановить, соединить между собой новым зданием и использовать как гостиницу.

На соседнем с виллой Зор участке, на котором ранее располагалась база «Балтберегозащиты», компания «Специализированный застройщик Балтия» намерена построить жилой комплекс. В августе 2024 года компании разрешили увеличить этажность с пяти до семи этажей (новая версия проекта была одобрена градсоветом Калининградской области).