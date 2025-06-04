Облвласти разрешили построить гостиничный комплекс со СПА в Лесном (фото)

Областные власти разрешили построить гостиничный комплекс апартаментного типа со СПА и рестораном «Ривьера Балтики» в посёлке Лесное. Разрешение было выдано специализированному застройщику «Ривьера Балтики» 29 мая. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:030012:37. Его уточнённая площадь составляет 25 000 кв. м, а стоимость по кадастру — 71 806 000 руб. Разрешение будет действительно до 29 мая 2030 года.

ООО «СЗ „Ривьера Балтики“» зарегистрировано в Калининграде на ул. Ленинградской. Генеральным директором выступает Леонид Гирявой. Совладельцами значатся Вадим Двенадцатов и Ншан Гамалян.

В апреле 2024 года стало известно, что компания получила положительное заключение госэкспертизы по проекту строительства гостиничного комплекса со СПА и рестораном в Светлогорском районе. В октябре архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил проект.

На участке планируется возведение одного четырехэтажного и двух пятиэтажных зданий с апартаментами. Общее количество апартаментов — 323. Кроме того, на территории комплекса будет находится четырехэтажная гостиница с 75 номерами. На участке также находится водоём, рядом с которым предлагается сделать набережную и прогулочную зону общего доступа.

Изображения: эскизы из презентации проекта

Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter