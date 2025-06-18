Калининградская область вошла в жёлтую зону риска «нераспроданности новостроек»

Новостройки Калининградской области оказались в жёлтой зоне со средним риском «нераспроданности новостроек». Чтобы распродать остатки в регионе, потребуется 2,5-2,6 года. Об этом сообщает РБК.

Нереализованный остаток новостроек на май 2025 года достиг 443,6 тыс. кв. м (в областном центре — 352,5 тыс. кв. м). Среднемесячные темпы продаж в области составляют 14,3 тыс. кв. м, а в Калининграде — 12 тыс. кв. м.

Согласно расчетам аналитиков bnMAP.pro, первое место в красной зоне с повышенным риском занял Краснодарский край. Чтобы распродать все квадратные метры в новостройках в регионе, потребуется около 5,6 года. Речь идет почти об 1,7 млн кв. м и средних месячных темпах реализации 24,6 тыс. кв. м. Далее следует Самара, где остатки в новостройках (711,2 тыс. кв. м) можно будет распродавать в среднем за 4,8 года при средних темпах продаж 12,4 тыс. кв. м в месяц. Тройку лидеров локаций из красной зоны замыкает Владивосток. Срок продажи нереализованных остатков в новостройках здесь составляет 3,9 года. Речь идет о продаже 1,3 млн кв. м при средних темпах продаж 26,7 тыс. кв. м в месяц.

Самый маленький срок для продажи нереализованных остатков в новостройках аналитики зафиксировали в Севастополе — 1,6 года. Столько времени потребуется, чтобы продать 63,8 тыс. кв. м при ежемесячных темпах продаж 3,3 тыс. кв. м. Далее следует Москва, где потребуется 1,8 года, чтобы распродать нереализованные остатки (7,6 млн кв. м) при средних темпах продаж 352,5 тыс. кв. м в месяц.