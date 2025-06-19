В Калининграде в 2024 году построили 633 новых дома на 7200 квартир

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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В Калининграде в 2024 году введено в эксплуатацию 633 новых жилых дома на 7200 благоустроенных квартир, общая площадь которых составила 482,122 тыс. кв. метров (39,5% от общего объема жилья, построенного в регионе). Как отмечается в отчете администрации Калининграда об итогах социально-экономического развития за 2024 год, это на 0,8% ниже уровня, достигнутого в 2023 году.

Как полагают власти, это говорит о том, что строительные организации после истечения действия широкой программы льготной ипотеки переносят центр приложения усилий с жилищного строительства на выполнение работ на крупных объектах, строящихся, в том числе, для федеральных и региональных государственных нужд. В частности, речь идет о «Кампусе Кантиана» БФУ им. И. Канта, строительстве 2-ой и 3-ей очередей главного корпуса музея Мирового океана, продолжении строительства Приморского кольца и т.п.

За 2024 год индивидуальными застройщиками построено 535 жилых общей площадью 91,8 тыс. кв. м, — на 11,3% ниже уровня 2023 года. Как полагают аналитики городской администрации, это является следствием общего подорожания строительных материалов и подрядных услуг.

Ранее РБК со ссылкой на аналитиков сообщило, что новостройки Калининградской области оказались в жёлтой зоне со средним риском «нераспроданности новостроек». Нереализованный остаток на май 2025 года достиг 443,6 тыс. кв. м (в областном центре — 352,5 тыс. кв. м). Среднемесячные темпы продаж в области составляют 14,3 тыс. кв. м, а в Калининграде — 12 тыс. кв. м.



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