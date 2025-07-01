Проект гостиницы в пос. Рыбное Пионерского округа прошёл экспертизу

Проект строительства гостиницы апартаментного типа в пос. Рыбное Пионерского округа прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Процедура завершилась 30 июня. Документацию для экспертизы подготовила калининградская компания «Архитектурная мастерская Вячеслава Ковальчука». В качестве экспертной организации выступило ООО «Проэксперт».
Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:19:010121:2, находящегося в муниципальной собственности. Уточнённая площадь составляет 1 336 кв. м. Разрешённый вид использования участка — строительство гостиниц. Стоимость по кадастру — 9 294 378,32 руб.
Строительством займётся ООО «Возрождение», зарегистрированное в Светлогорске на ул. Верещагина. По данным базы контрагентов, руководителем и учредителем компании выступает Александр Голицын.