В Рыбном разрешили построить апарт-отель

В посёлке Рыбное Пионерского городского округа разрешили построить гостиницу апартаментного типа. Соответствующая информация размещена на сайте министерства градостроительной политики Калининградской области.

Строительство запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:19:010121:2. Разрешение получило ООО «Возрождение» 27 августа 2025 года. Документ будет действовать в течение четырёх лет. Параметры здания в реестре разрешений на строительство не указаны.

Проект прошёл экспертизу в июне. Проектную документацию подготовила калининградская компания «Архитектурная мастерская Вячеслава Ковальчука». В качестве экспертной организации выступило ООО «Проэксперт».

Уточнённая площадь участка составляет 1 336 кв. м. Разрешённый вид использования — строительство гостиниц. Стоимость по кадастру — 9 294 378,32 руб.

ООО «Возрождение» зарегистрировано в Светлогорске на ул. Верещагина. По данным базы контрагентов, руководителем и учредителем компании выступает Александр Голицын.