Градсовет одобрил проект комплекса апартаментов и гостиниц в Лесном

Изображения из презентации проекта

Градостроительный совет Калининградской области одобрил проект апартаментно-гостиничного комплекса «Балтик-Бриз» в посёлке Лесное Светлогорского округа. Решение было принято на заседании в пятницу, 11 июля.

Застройка планируется компанией «Балтийский Бриз» на участке с кадастровым номером 39:17:030012:2 площадью 33 тыс. кв. м. Ранее градсовет рассмотрел проект 11 апреля 2025 года. Тогда он был отправлен на доработку.

На заседании 11 июля было представлено альтернативное расположение зданий вдоль ул. Лесной. Речь идёт о девяти комплексах апартаментов и трёх гостиницах, одна из которых — со встроенным пансионатом. Фасады зданий выполнены «в деревянном стиле». Предусмотрено, по словам докладчика, руководителя проектной организации ООО «АрхПД» Андрея Рощина, «максимально обильное озеленение». Архитектор Игорь Идиатулин во время обсуждения высказал противоположное мнение. По его словам, зелени всё-таки нужно больше, чтобы «успокоить» слишком обильное мощение.

Были и другие замечания. Основная проблема проекта, по мнению Александра Башина, заключается в пропущенной стадии проектирования. Для проекта не была разработана градостроительная концепция, поэтому многие вопросы остаются без ответов, к примеру, не понятно, как территория будет связана с соседними участками.

Мария Зеткина назвала район будущей застройки «вырванным из контекста участком, который живёт своей жизнью».

При этом все выступавшие отметили, что проект был значительно доработан и изменился в лучшую сторону. Фасады стали более спокойными, но всё же требуют доработки. Согласно одному из высказанных мнений, двигаться стоит в сторону минимализма, учитывая расположение комплекса в лесу.

Большинством голосов комплекс в итоге был одобрен к дальнейшей реализации с учётом выполнения данных рекомендаций.