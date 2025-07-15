Очевидцы: на Артиллерийской затопило отремонтированный после пожара дом

Отремонтированное после пожара общежитие на ул. Артиллерийская в Калининграде затопило с третьего по первый этаж, сообщили «Новому Калининграду» местные жители. Ранее на ремонт здания было потрачено 65,5 млн руб.

Как утверждают жители, неизвестные открыли краны в кухнях коммунальных квартир, вода несколько часов текла с третьего этажа. «В 36-м подъезде примерно с 16 до 18 произошли очень странные дела, — сообщили жители. — Кто-то открыл краны на кухнях на 3 этаже. На одной кухне труба с краном вывернута, чтобы вода не текла в раковину. На другой кухне был просто открыт кран без раковины (она еще не установлена после пожара — прим. „Нового Калининграда“). Вода стоит по щиколотку и стекает до 1-го этажа. Соседи перекрыли воду и сообщили в управляющую и в полицию». Жители добавили, что потоп случился вечером в минувшую субботу, 12 июля. Пострадали не только кухни, но и комнаты (в том числе муниципальные) отремонтированные за деньги города жилые помещения в доме.

В начале июля в доме работали эксперты из Санкт-Петербурга с представителями горадминистрации. Как утверждают собеседники «Нового Калининграда», в конце визуального осмотра он высказал мнение, что дом не пригоден для дальнейшего проживания. 12 июля, по словам жителей, из северной столицы прилетела группа экспертов для инструментального анализа дома. В тот же вечер в доме произошел потоп.

Напомним, часть жителей горевшего в 2023 году дома через суды пытаются вынудить власти признать дом аварийным и расселить, поскольку в помещениях имеется плесень. Ранее в доме провели ремонт, на который региональный Фонд капремонта затратил более 65,5 млн рублей (областной бюджет выделил более 25,7 млн, остальные средства — муниципалитет).