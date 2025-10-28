Для строительства гостиницы в Светлогорске разрешили сократить отступ границ участка

Областные власти предоставили разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства гостиницы рядом с фуникулером в Береговом переулке в Светлогорске. Соответствующий приказ министерства градостроительной политики разместили на сайте официально опубликованных правовых актов.

С обращением об отклонении от предельных параметров обратился застройщик ООО «Союз-Строй». Речь идет о гостинице апартаментного типа с рестораном, которая должна появиться на участке с кадастровым номером 39:17:010002:46.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства „Гостиница апартаментного типа“ <...> в части сокращения минимального отступа границ земельного участка с западной, восточной и южной сторон с 3,0 м до 0,0 м», — следует из приказа.

Напомним, что архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил проект в январе 2025 года. В здании хотят разместить 22 апартамента с террасами. На кровле комплекса планируется создание смотровой площадки. На земельном участке также обустроят шесть парковочных мест с ограниченным временем пребывания. Авторы концепции хотят также сделать нижнюю платформу канатной дороги частью своего комплекса. Над ней планируется установка навеса. В июле проект одобрила экспертиза.

