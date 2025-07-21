Власти разрешили стройку на первой линии от Ботанического сада около школы № 44

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Министерство градостроительной политики выдало «Специализированному застройщику „Партнер“» разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на ул. Молодежной. Разрешение выдано 4 июля, информация об этом содержится на сайте министерства.

Стройка разрешается на земельном участке с кадастровым номером 39:15:131406:257. По данным геоинформационного портала, участок имеет площадь 2,2 тыс. кв. м, находится в частной собственности. Вид разрешенного использования — малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Участок располагается в непосредственной близости от школы № 44, на первой линии от Ботанического сада.

Отметим, что параметры строительства традиционно не раскрываются. В феврале проект жилого комплекса напротив Ботанического сада в Калининграде получил положительное заключение экспертизы. В нём также не указана этажность и другие характеристики будущего объекта.

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