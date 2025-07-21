Власти разрешили построить гостиницу на ул. Железнодорожной в Зеленоградске

Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Все новости по теме: Строительство

Областные власти выдали разрешение на строительство гостиницы на ул. Железнодорожной в Зеленоградске. Разрешение получило ООО «Курортные отели Элиза» 2 июля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:05:010206:1574, предназначенном под гостиничное обслуживание. Его уточнённая площадь составляет 2 420 кв. м, а стоимость по кадастру — 8 013 200,8 руб. Разрешение будет действительно до 2 июля 2026 года.

ООО «Курортные отели Элиза» зарегистрировано в Краснознаменске на ул. Героя России Катериничева. Генеральным директором и учредителем выступает Сергей Куренков.

Ранее сообщалось, что проект отеля получил положительное заключение экспертизы 16 мая. Документацию для процедуры подготовила ИП Смирнова и ООО «ИТ-Проектсервис» из Калининграда. Экспертизу проводило ООО «Строительство Экспертизы Проекты» из Москвы.

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