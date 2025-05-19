Проект отеля по улице Железнодорожной в Зеленоградске прошёл экспертизу

Проект отеля по улице Железнодорожной в Зеленоградске прошёл экспертизу
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Проект отеля по улице Железнодорожной в Зеленоградске прошёл экспертизу. Информация об этом опубликована в реестре на сайте ГИС ЕГРЗ.

На экспертизу направляли проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Застройщиком является ООО «Курортные отели Элиза», зарегистрированное в Краснознаменском округе. Документацию для процедуры подготовила ИП Смирнова и ООО «ИТ-Проектсервис» из Калининграда. Экспертизу проводило ООО «Строительство Экспертизы Проекты» из Москвы. Заключение по ней сделали 16 мая.

Напомним, в марте областные власти выдали разрешение на строительство восьмиугольного отеля возле «Розы ветров» в центре Зеленоградска. Возведение пятиэтажного здания гостиничного комплекса запланировано участке с кадастровым номером 39:05:010110:250 на улице Володарского между домами № 8 и № 16Б. Около места строительства располагается также спальный комплекс санатория «Зеленоградск».

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