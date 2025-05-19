Проект отеля по улице Железнодорожной в Зеленоградске прошёл экспертизу. Информация об этом опубликована в реестре на сайте ГИС ЕГРЗ.

На экспертизу направляли проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Застройщиком является ООО «Курортные отели Элиза», зарегистрированное в Краснознаменском округе. Документацию для процедуры подготовила ИП Смирнова и ООО «ИТ-Проектсервис» из Калининграда. Экспертизу проводило ООО «Строительство Экспертизы Проекты» из Москвы. Заключение по ней сделали 16 мая.