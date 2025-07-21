В центре Пионерского разрешили построить многоквартирный дом

Областные власти выдали разрешение на первый этап строительства многоквартирного жилого дома на ул. Комсомольской — ул. Советской — переулку Советскому в Пионерском. Разрешение получило АО «Отделинтерстрой39» 8 июля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:19:010211:558, предназначенном под среднеэтажную жилую застройку. Его уточнённая площадь составляет 21 768 кв. м, а стоимость по кадастру — 75 636 398,88 руб. Разрешение будет действительно до 14 марта 2026 года.

АО «Отделинтерстрой39» зарегистрировано в Калининграде на ул. Генделя. Генеральным директором выступает Георгий Санджариди. Ранее компании было выдано разрешение на строительство четырёх пятиэтажных домов в границах улиц Рензаева и Советской. Общая площадь зданий должна была составить от 4396 до 8915 кв. метров.