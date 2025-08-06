На ул. Комсомольской в Пионерском разрешили построить гостиницу

Изображение: презентация архитектурно-градостроительного совета
Изображение: презентация архитектурно-градостроительного совета

Областные власти выдали разрешение на строительство гостиницы на ул. Комсомольской в Пионерском. Разрешение получило ООО «Специализированный застройщик Западный порт Риэлт» 29 июля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:19:010201:518, предназначенном под гостиничное обслуживание. Его уточнённая площадь составляет 1 200 кв. м, а стоимость по кадастру — 8 348 244 руб. Разрешение будет действительно до 29 июля 2027 года.

ООО «Специализированный застройщик Западный порт Риэлт» зарегистрировано в Калининграде на ул. Гайдара. Генеральным директором выступает Алексей Пресняков, а учредителем — Борис Бабаянц.

Проект гостиницы представили на заседании градсовета в октября 2023 года. По словам автора проекта, архитектора Александра Кубасова, емкость номерного фонда будет тут небольшой (всего 41 номер на 82 места), поэтому парковку на 8 машиномест решено было переместить в подвальный этаж. Облик здания Кубасов решил привязать к соседней гостинице.


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