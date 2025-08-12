Экспертиза одобрила проект цеха гидрогенизации на Правой набережной

Проект строительства цеха гидрогенизации на Правой набережной, 10, прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 11 августа. Документацию для экспертизы подготовил индивидуальный предприниматель Денис Казаков. В качестве экспертной организации выступило калининградское ООО «Проэксперт».

Строительством займётся ООО «Союз-22», зарегистрированное в Калининграде на Правой набережной. По данным базы контрагентов, компанией руководит Максим Тян, который также является учредителем вместе с Андреем Пичунком. Основной вид деятельности фирмы — производство масел и жиров.


