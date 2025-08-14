Хуснуллин: если не обновлять «хрущевки», произойдет массовое разрушение жилья

В РФ заканчиваются нормативные сроки эксплуатации массовых серий домов, построенных в 1960-е годы. Если не создать систему обновления жилья, произойдет массовое разрушение жилого фонда, рассказал в интервью «Ведомостям» вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«В последние годы мы достаточно много строили — 630 млн кв. м за шесть лет. Но у нас заканчиваются нормативные сроки эксплуатации массовых серий домов. В 1960-е гг. была индустриализация. Хрущев — а ему надо отдать должное — купил за рубежом 170–180 заводов, смонтировал их и начал массово строить панельные дома. Говорили, что они будут 50 лет стоять, потом — что 70. Теперь их срок заканчивается», — рассказал вице-премьер.

По его словам, во многих странах, где уже сложилась система строительства, дом стоит 50 лет, после чего его сносят и строят новый. «В Сингапуре, например, через 15 лет [после введения в эксплуатацию] в доме делают капремонт, через вторые 15 лет — еще капремонт, а еще через 15 лет его сносят. То есть это другие технологии строительства. Конечно, во многих странах нет такой зимы, как у нас. Но если мы сейчас не будем обновлять жилье, не создадим систему его обновления, у нас произойдет массовое разрушение жилого фонда. То есть вопрос безопасности — это первое», — сказал Хуснуллин.

Он также отметил, что в РФ обеспеченность жильем, «при всех наших героических усилиях и рекордных объемах ввода», составляет «всего около 30 кв. м на человека». Этот показатель ниже, чем «в самых отсталых странах Восточной Европы». «В прогрессивных странах, которые давно стройкой занимаются, 45–50 кв. м на человека, в Америке — свыше 60 кв. м, в Китае — 41 кв. м., — добавил вице-премьер. — Мы, кстати, по выдаче ипотеки видим, что в последнее время люди в основном улучшают свои жилищные условия: однушку меняют на двушку, двушку — на трешку. А это важнейший для демографии вопрос. Молодая семья, если ей жить негде, детей рожать не будет».

По его словам, задача Правительства РФ — создать для людей возможности для обновления жилья, для этого применяется льготная ипотека. «У людей нет столько средств, чтобы обновить весь жилой фонд, без ипотеки никак нельзя. И мы, несмотря на активные шаги в этом направлении, пока имеем долю ипотечного портфеля в ВВП страны в размере 20%. В Китае этот показатель, например, где-то 30–40%, в Америке — 60%, а есть страны, где 80–90%», — пояснил он.

Марат Хуснуллин также высказал мнение, что ипотека должна быть 5–6%, ключевая ставка при этом может составлять 4%.