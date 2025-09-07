ФКР о хрущевках: срок эксплуатации серийных жилых домов достигает 150 лет

Сроки эксплуатации серийных жилых домов зависят от многих факторов и могут составлять от 50 до 150 лет. Ключевым фактором, влияющим на срок эксплуатации, является текущее содержание. Об этом говорится в ответе замдиректора Фонда капремонта Калининградской области Сергея Сызина на запрос «Нового Калининграда», касающийся сроков эксплуатации хрущевок и возможной программы их реновации.

«Сроки эксплуатации серийных жилых домов зависят от технологии строительства, года постройки, материалов, технического обслуживания и условий эксплуатации. Срок эксплуатации серийных многоквартирных домов варьируется от 50 до 150 лет, одним из ключевых факторов, влияющих на срок эксплуатации, является текущее содержание общего имущества», — говорится в ответе на запрос.

По мнению руководства ФКР, управляющие компании должны не только поддерживать нормативное состояние общего имущества посредством текущих работ, но и проводить ежегодный осмотр с составлением акта технического осмотра с описанием состояния всех конструктивов и инженерных сетей.

«Вместе с тем Фондом проводится мониторинг состояния домов, которые включены в ближайший — краткосрочный план — для определения самого изношенного конструктивного элемента и объемов работ, — сообщил Сызин. — Конструктивами, которые ремонтирует Фонд, являются: крыши, фасады, фундаменты, подвалы, внутренние инженерные сети и лифты».

По его словам, программа капремонта направлена на продление эксплуатационного срока многоквартирных домов и восстановление технической работоспособности конструктивных элементов.

Отметим, что ранее вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал в интервью «Ведомостям», что в РФ заканчиваются нормативные сроки эксплуатации массовых серий домов, построенных в 1960-е годы. Если не создать систему обновления жилья, произойдет массовое разрушение жилого фонда.

«Новый Калининград» направил в правительство области запрос с просьбой сообщить, планируется ли программа реновации хрущевок в Калининграде, однако в министерстве строительства сообщили, что эти полномочия относятся к городским властям. В мэрии Калининграда сообщили, что не могут оперативно ответить на аналогичный запрос, запросив время на дополнительный сбор информации.

