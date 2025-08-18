В Светлогорске на Олимпийском бульваре планируют построить семиэтажный ЖК

Градостроительный совет Калининградской области на своем 50-м заседании одобрил проект жилого комплекса с подземной автостоянкой и встроенными помещениями в Светлогорске на Олимпийском бульваре. Решение было принято в понедельник 18 августа.



Проект представил архитектор Игорь Идиатулин. Он сообщил, что участок (ЗУ 39:17:010021:1780) в конце Олимпийского бульвара планируется застроить на 60%, высота зданий не будет превышать семь этажей. По его словам, на Олимпийском бульваре сложилась достаточно эклектичная архитектурная среда, поэтому «решено было пойти по пути поиска формы, которая органично впишется в эту хаотичную структуру объектов и землевладений и хотя бы локально, в какой-то степени, эту структуру упорядочит».

Акцент в проекте, по словам Идиатулина, сделан на башни, среди которых — одна главная и две второстепенные. Эти элементы, согласно задумке архитектора, должны придать комплексу динамики. «Мы осознанно ушли от типологии жилья, хотелось более курортную историю, некий гостиничный образ, поскольку само место говорит о том, что типового жилья здесь быть не должно», — подчеркнул докладчик. Также он сообщил, что перед одним из зданий предполагается разбить сквер с ротондой.

Член градсовета архитектор Мария Зеткина обратила внимание, что во дворах предусмотрены парковки и поинтересовалась, почему этого не удалось избежать. Идиатулин ответил, что подземный паркинг получилось сделать только под одним зданием комплекса, потому что часть сетей будет проходить по дворам. При этом детские площадки предполагается разместить на земле, а спортивные решено обустроить на крышах.

Члены градсовета во время обсуждения внесли ряд предложений. В частности, Александр Башин, назвав проект «интересной затеей», посоветовал немного выровнять линию застройки, потому что «одно из зданий как бы задвинулось, поэтому создается впечатление, что это ошибка». «Появилось три объекта, они отдельные, и я считаю, что это правильный подход, потому что в Светлогорске здания должны быть точечными», — высказав мысль он и порекомендовав при этом насытить дворы зеленью.

В итоге проект был одобрен.

Иллюстрации: проект, представленный на заседании градсовета