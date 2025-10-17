Облвласти разрешили построить семиэтажный ЖК на Олимпийском б-ре в Светлогорске

Областные власти выдали разрешение на строительство жилого комплекса со встроенными помещениями и подземной автостоянкой в Светлогорске на Олимпийском бульваре. Разрешение получило АО «СЗ „Стройком“» 2 октября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:010021:1780, предназначенном под среднеэтажную жилую застройку. Его уточнённая площадь составляет 5 046 кв. м, а стоимость по кадастру — 14,7 млн руб. Разрешение будет действительно до 2 октября 2033 года.

АО «СЗ „Стройком“» зарегистрировано в Калининграде на ул. Печатной. Генеральным директором выступает Кристина Репина, а учредителем — АО «СЗ „Калининградстройинвест“». Основной вид деятельности фирмы — покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

В августе градсовет одобрил проект к дальнейшей реализации. Акцент в проекте, по словам архитектора Игоря Идиатулина, сделан на башни, среди которых — одна главная и две второстепенные. Эти элементы, согласно задумке архитектора, должны придать комплексу динамики. Он также сообщил, что перед одним из зданий предполагается разбить сквер с ротондой.

