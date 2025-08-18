«Ар-декошный вид»: градсовет одобрил новостройку около виллы Зор в Светлогорске

Иллюстрация: презентация, представленная на заседании градсовета
Иллюстрация: презентация, представленная на заседании градсовета

Неоднократно выносившийся на обсуждение Градостроительного совета Калининградской области проект многоквартирного дома на улице Хуторской в Светлогорске был одобрен на очередном заседании в понедельник, 18 августа.

Представлявший его архитектор Олег Копылов напомнил, что дом планируется построить «в низине, далеко от других объектов, в пустынном месте». Поэтому, учитывая, что у здания всего четыре этажа, никаких отрицательных эмоций оно вызывать, по его мнению, не может. Олег Копылов отметил, что во время предыдущего обсуждения проекта, которое состоялось 4 июля, были высказаны правильные замечания, и он вместе со своим коллегой Сергеем Башуриным постарался их учесть.

«Мы решили добавить цокольную линию, чтобы первый этаж смотрелся как полноценный цоколь», — рассказал он. Также разработчики проекта, следуя рекомендациям коллег, выделили центральный вход. А вот совет изменить цвет кирпича, как выяснилось, оказался невыполнимым, поскольку дом находится «в зоне памятника». Речь идет о Вилле Зор, которая, стоит неподалеку и является объектом культурного наследия местного значения. «Зато мы приглушили белый цвет, сделали его светло-серым», — добавил архитектор, уточнив, что в целом получилось придать зданию «ар-декошный вид» — в частности, за счет выносных карнизов.

В итоге большинство голосов проект был принят для дальнейшей реализации.


