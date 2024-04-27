Градсовет с третьего раза утвердил дом на ул. Хуторской в Светлогорске

Градостроительный совет региона с третьего раза утвердил внешний вид запланированного многоквартирного здания по ул. Хуторской в Светлогорске. Решение приняли на заседании в субботу, 27 апреля.

В голосовании градсовета победил проект с кирпичом, штукатуркой и керамической черепицей на фасаде. Дом будут строить на участке с кадастровым номером 39:17:010024:45 в зоне Ж2, где стоит ограничение в 4 этажа.

«Убрали цоколь, сделали подвал. На первом этаже разместили встроенные помещения. <...> Фасад у нас не превышают высоту 15 метров», — рассказал архитектор проекта Сергей Башурин.

Иллюстрации из презентации архитектора Сергея Башурина на градсовете 27 апреля

Решение изменить облик здания связано с постановлением совета депутатов Светлогорска, по которому для зоны ЗРЗ-9, в которой также находится объект строительства, есть ограничения по типу кровли, остекления, высотности и облицовки зданий. Под это постановление и пришлось «подводить» проект многоэтажного дома. Башурин также отметил, что на прошлом градсовете звучала просьба представить парковки рядом с участком.

«При въезде в паркинг мы предусмотрели одно парковочное место, и сейчас идёт согласование с администрацией [Светлогорского городского округа] ещё на два парковочных места вдоль улицы Хуторской», — напомнил о замечании архитектор.

В августе компания-застройщик по собственному желанию отказалась от ранее утверждённого эскиза многоквартирного дома. По её словам, первый вариант не соответствовал требованиям покупателей. В итоге фасад здания сделали более «лаконичным» — исчезли глухие зеленые панели и остался только серый клинкер со стеклянными балконами. В конце марта недалеко от Хуторской улицы разрешили специализированному застройщику «Балтия» рубку ухода возле виллы «Зор», чтобы «улучшить условия произрастания зеленых насаждений, снизить пожарную опасность, улучшить эстетичность ландшафта».