Градсовет с третьего раза утвердил дом на ул. Хуторской в Светлогорске

Градостроительный совет региона с третьего раза утвердил внешний вид запланированного многоквартирного здания по ул. Хуторской в Светлогорске. Решение приняли на заседании в субботу, 27 апреля.

В голосовании градсовета победил проект с кирпичом, штукатуркой и керамической черепицей на фасаде. Дом будут строить на участке с кадастровым номером 39:17:010024:45 в зоне Ж2, где стоит ограничение в 4 этажа.

«Убрали цоколь, сделали подвал. На первом этаже разместили встроенные помещения. <...> Фасад у нас не превышают высоту 15 метров», — рассказал архитектор проекта Сергей Башурин.


Иллюстрации из презентации архитектора Сергея Башурина на градсовете 27 апреля

Решение изменить облик здания связано с постановлением совета депутатов Светлогорска, по которому для зоны ЗРЗ-9, в которой также находится объект строительства, есть ограничения по типу кровли, остекления, высотности и облицовки зданий. Под это постановление и пришлось «подводить» проект многоэтажного дома. Башурин также отметил, что на прошлом градсовете звучала просьба представить парковки рядом с участком.

«При въезде в паркинг мы предусмотрели одно парковочное место, и сейчас идёт согласование с администрацией [Светлогорского городского округа] ещё на два парковочных места вдоль улицы Хуторской», — напомнил о замечании архитектор.

В августе компания-застройщик по собственному желанию отказалась от ранее утверждённого эскиза многоквартирного дома. По её словам, первый вариант не соответствовал требованиям покупателей. В итоге фасад здания сделали более «лаконичным» — исчезли глухие зеленые панели и остался только серый клинкер со стеклянными балконами. В конце марта недалеко от Хуторской улицы разрешили специализированному застройщику «Балтия» рубку ухода возле виллы «Зор», чтобы «улучшить условия произрастания зеленых насаждений, снизить пожарную опасность, улучшить эстетичность ландшафта».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter