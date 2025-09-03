Правительство РФ выделило на льготную ипотеку более 100 млрд. руб.

Все новости по теме: Ипотечное кредитование

Правительство РФ дополнительно выделило более 100 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», «Льготная ипотека», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Подписано распоряжение о выделении 100,4 млрд руб. на субсидирование процентной ставки по программам. Дополнительное финансирование поступит из резервного фонда кабмина», — говорится в сообщении. Из общей суммы 53,4 млрд руб. будет направлено на субсидирование «Семейной ипотеки», ставка по которой составляет 6% для граждан, имеющих детей.

9,6 млрд руб. предусмотрено для обеспечения реализации дальневосточной и арктической ипотеки по льготной ипотеке под ставку 2%. 37,4 млрд руб. направлено на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы «Льготная ипотека», которая завершилась 1 июля 2024 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter