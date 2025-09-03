Правительство РФ выделило на льготную ипотеку более 100 млрд. руб.

Правительство РФ дополнительно выделило более 100 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», «Льготная ипотека», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Подписано распоряжение о выделении 100,4 млрд руб. на субсидирование процентной ставки по программам. Дополнительное финансирование поступит из резервного фонда кабмина», — говорится в сообщении. Из общей суммы 53,4 млрд руб. будет направлено на субсидирование «Семейной ипотеки», ставка по которой составляет 6% для граждан, имеющих детей.

9,6 млрд руб. предусмотрено для обеспечения реализации дальневосточной и арктической ипотеки по льготной ипотеке под ставку 2%. 37,4 млрд руб. направлено на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы «Льготная ипотека», которая завершилась 1 июля 2024 года.