Минстрой России готов рассмотреть ипотечные меры поддержки для молодежи

Министерство строительства РФ намерено рассмотреть ипотечные меры поддержки для молодежи. Об этом сообщил в интервью «НЬЮМ ТАСС» министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в кулуарах X Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы на стратегической сессии во вторник у председателя правительства обсуждали дополнительные меры поддержки, в том числе и для молодежи, для того, чтобы и строительный рынок активно работал, чтобы не снизить объемы строительства жилья в будущем», — сообщил Файзуллин. По его словам, Минстрой РФ отработает эти варианты в ближайшее время.

Министр также напомнил, что дальневосточная ипотека предоставляется под 2%, новые регионы также могут рассчитывать на кредиты под 2% годовых.