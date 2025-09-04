Минстрой России готов рассмотреть ипотечные меры поддержки для молодежи

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Ипотечное кредитование

Министерство строительства РФ намерено рассмотреть ипотечные меры поддержки для молодежи. Об этом сообщил в интервью «НЬЮМ ТАСС» министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в кулуарах X Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы на стратегической сессии во вторник у председателя правительства обсуждали дополнительные меры поддержки, в том числе и для молодежи, для того, чтобы и строительный рынок активно работал, чтобы не снизить объемы строительства жилья в будущем», — сообщил Файзуллин. По его словам, Минстрой РФ отработает эти варианты в ближайшее время.

Министр также напомнил, что дальневосточная ипотека предоставляется под 2%, новые регионы также могут рассчитывать на кредиты под 2% годовых.

Ранее Правительство РФ дополнительно выделило более 100 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», «Льготная ипотека» (она завершилась в июле 2024 года). Ставка по «Семейной ипотеке» составляет 6% для граждан, имеющих детей. По «Дальневосточной» — 2%.

Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter