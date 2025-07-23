Эксперты: 62% сделок на первичном рынке жилья проходят с использованием ипотеки

По сравнению с первым полугодием 2024 года доля сделок с использованием ипотеки на вторичном рынке жилья в России снизилась с 34% до 23%, а на первичном рынке — с 74% до 57%. При этом на протяжении 2025-го проникновение ипотеки в сделках растет — в июне заемные средства использовались в 27% случаев при покупке готового жилья и в 62% при покупке нового. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Недвижимости».

Для вторичного жилья доля сделок с использованием ипотеки в 2024-м составляла 34%. Основной причиной динамики стало изменение условий рыночного кредитования. Если в первой половине прошлого года ипотеку по рыночной ставке выдавали в среднем под 16-18% годовых, то в этом — уже под 26-29%.

«На первичном рынке доля сделок с использованием ипотеки в первом полугодии 2025 года оказалась значительно выше, чем на вторичном, и составила 57%. Ключевым драйвером остаются программы с господдержкой, на которые пришлось более 80% выдач. Большинство покупателей жилья в новостройках получают кредиты по „Семейной ипотеке“», — добавляют эксперты.

Напомним, что в январе — мае 2025 года средний размер ипотечного кредита в Калининградской области составлял 3,96 млн рублей. Такие показатели позволили разместить Калининградскую область на 33-м месте из 85 в рейтинге российских регионов по развитию ипотеки. Годом ранее область занимала 43 место.