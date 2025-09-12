«Комическое гетто»: Градсовет отклонил проект третьей очереди «Русской Европы»

Многоквартирный жилой дом, вернее, целый комплекс со встроенными нежилыми помещениям планируется построить на улице Молодой гвардии в Калининграде. Проект был вынесен на заседании областного архитектурно-градостроительного совета 12 сентября и был отклонен по итогам обсуждения.

Докладчик Наталья Таляронок напомнила, что градсовет уже рассмотрел и одобрил две предыдущие очереди «Русской Европы» — «Адрес счастья» и «Вдохновение». Первая очередь уже построена, вторая — еще строится. Для третьей очереди выбрано название «Традиция». По задумке авторов, комплекс должен объединить Европу и Россию. Это подчеркивается, в частности, декором.

«Сережки наших русских берез» соседствуют с европейским орнаментом — листьями и плодами каштанов«, — обратила внимание Таляронок.

Докладчик высказала уверенность, что «изогнутые линии, проработанные фасады, удобная навигация, свет, тишина, деревья и вода — всё это реально влияет на уровень тревожности, снижая его». Комплекс предполагается сделать разновысотным — от 5 до 13-ти этажей. Крыши рассматриваются как общественное пространство для отдыха, в том числе и активного. Попасть туда можно через общественные зимние сады.

Члены градсовета отнеслись к предложенному проекту несколько насторожено. Заранее попросив прощения у авторов, архитектор Игорь Идиатуллин высказался в том плане, что у трех комплексов нет единой концепции, хотя она изначально подразумевалась. «Первый квартал при всех к нему вопросах смотрится более-менее цельно, — отметил он. — Второй и третий кварталы вызывают у меня недоумение. Хаос! Нет ощущение каждого квартала, как некоей индивидуальности. Всё выглядит так, словно элементы набраны из разных стилей и эпох».

Игорь Идиатуллин вспомнил, что во время учебы в университете до него пытались донести простую мысль: «У архитектуры, помимо других миссий, есть еще и миссия образовательная». «И я сильно сомневаюсь в образовательной миссии подобной архитектуры, — сказал он. — Меня эта архитектура пугает. Какой будет следующий квартал? Цыганское барокко? Мы видим несочетаемые архитектурные детали. Всё громоздко и тяжело».

Председатель градсовета Евгений Костромин попытался, по всей видимости, несколько сгладить ситуацию, отметив, что это специальная гротескная архитектура, которая получила развитие в этой части города и, возможно, ей и надо развиваться в таком ключе.

Александр Башин был весьма категоричен: «Я получил сеанс психотерапии. И диагноз, к сожалению, неутешительный. Архитектура очень беспокойная. Перегружена деталями, формами, цветом. Всем чем можно перегрузить проект, авторы его перегрузили. Можно говорить об эксперименте в этой части города. Но с другой стороны, для кого этот квартал? Для психически неуравновешенных людей, что ли? Надо эту архитектуру успокоить. Разобраться с формами, убрать березовые сережки».

Архитектор Мария Зеткина согласилась с предыдущими выступающими, отметив, что проект вызывает чувство тревоги. По её словам, квартал может превратиться в «комическое гетто».

Олег Копылов постарался посмотреть вглубь проблемы. «Про многоэтажный жилой комплекс нам пытаются сказать, что это рай на земле, но давно известно, что дома выше 9-13-ти этажей — трущобная архитектура», — заметил он. Заказчик, уверен Копылов, поставил перед архитекторами невыполнимую задачу. «Если я бы взялся за этот проект, у меня тоже ничего бы не получилось, несмотря на мой опыт», — признался он.

В итоге проект большинством голосов был отправлен на доработку.